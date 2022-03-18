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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta ev yangını

İHA

Sinop’ta ev yangını

Sinop'ta dışı ahşap kaplı 3 katlı binada çıkan yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi.

Kefevi Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak’ta bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın, dış cephesi ahşap ve sac kaplı binayı sardı. Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri, binayı hızla saran alevleri güçlükle söndürebildi. Kamyonun üzerindeki hidrolik merdiven ile yukarıya çıkartılan itfaiye erleri, kazma ile ahşabı delerek daha fazla sarmaması için yanan bölgeyi söküp su ile müdahale etti. Bu sırada binanın üçüncü katındaki iki yaşlı vatandaş, polis ekiplerince dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası binada soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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