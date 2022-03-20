Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

İHA

Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi başkanını seçti

Sinop'ta Türkiye Sakatlar Derneği'nin başkanı yeniden Murat Karagülmez oldu.
Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi’nde gerçekleşen seçime çok sayıda dernek üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernek üyeleri, divan başkanı ve heyet seçimi yapıldı. Geçmiş dönem faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçenin okunmasının ardından raporlar müzakere edilerek oylandı. Kapalı sandıkla yapılan oylamada 64 üyenin kullandığı oylamada başkan adayı Fatma Gündoğdu 17 oy alırken, mevcut başkan Murat Karagülmez 47 oy alarak yeniden başkan seçildi. Seçim sonrası iki aday da birbirini tebrik etti.

“Bizim seçimimizde kaybeden yoktur”
Üçüncü kez başkan olarak seçilen Murat Karagülmez, Sakatlar Derneği seçiminde kaybeden taraf olmadığını söyleyerek, “Bizim seçimimizde kaybeden yoktur. Kazanan tüm dernek üyelerimizdir. Derneğimizde 2006’dan bu yana kurucu üyesi olarak görev yapmaktayım. Daha önce 2 dönemde toplam 5 yıl başkanlık yaptım, bununla birlikte üçüncü kez başkanlığa seçildim. Bu soğuk kış günlerinde bizi yalnız bırakmayarak seçime katılan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Gelecek dönemki proje çalışmalarından bahseden Karagülmez, “Yerelde projelerimiz var. Engelsiz yaşam merkezi ile konaklama, havuz gibi sosyal tesis proje üzerinde çalışıyoruz. Bunun dışında Sinop’ta 6 kişilik bir asansörlü minibüs tarzında akülü tekerlekli sandalye kazandırmak istiyoruz. Sinop Belediye Başkanlığımızda engelli ve yaşlı birimi veri tabanı oluşturup belediyemizle ortak şekilde hizmet vermek istiyoruz. Pandemi nedeniyle önceki dönemde etkinliklerimizde gecikmeler oldu, kapanmalar yüzünden görev yapamadık. Gelecek dönemde daha çok etkinliklerle sahada olacağımızı temenni ediyor ve engelsiz bir yaşam diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karahan oldu
YEREL HABERLER Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Karahan ...
MHP’den Sinop’ta ‘Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı’ MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı: “Musul ve Kerkük o gün alınsaydı, bugün başka bir Türkiye’den bahsedecektik”
YEREL HABERLER MHP’den Sinop’ta ‘Anlatma ve Aydınlatma ...
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop
YEREL HABERLER Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop
Sinop’ta kar, 2 ilçe köylerini tamamen kapattı
YEREL HABERLER Sinop’ta kar, 2 ilçe köylerini tamamen kapattı
Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Hastalanan kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar
Sinop’ta ev yangını
YEREL HABERLER Sinop’ta ev yangını
Sinop’ta ölü yunuslar sahile vurdu
YEREL HABERLER Sinop’ta ölü yunuslar sahile vurdu
Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ...
Türkeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı
YEREL HABERLER Türkeli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı
Sinop’ta heyelan nedeniyle çöken yol onarıldı
YEREL HABERLER Sinop’ta heyelan nedeniyle çöken yol onarıldı
Sinop’taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sinop’taki kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi
Sinop’ta kar hayatı felç etti: 179 köy yolu kapalı
YEREL HABERLER Sinop’ta kar hayatı felç etti: 179 köy yolu kapalı
Sinop’ta yoğun kar altında 18 Mart töreni
YEREL HABERLER Sinop’ta yoğun kar altında 18 Mart töreni
Sinop Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması
YEREL HABERLER Sinop Valiliği'nden 'kar tatili' açıklaması
Türkeli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Türkeli'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.