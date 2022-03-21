Sinop’ta trafik kazası: 2 yaralı

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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, SinopErfelek karayolu üzerinde 09.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 KA 396 plakalı otomobil ile seyir halinde olan N.B., zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, sürücü N.B. ile H.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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