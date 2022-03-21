Abalı Çayı Köprüsü onarıldı

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Sinop'ta aşırı yağışlar nedeniyle taşan Abalı Çayı Köprüsü, Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince onarıldı.

Sinop’ta Abalı köyüne bağlı eski SinopAyancık karayolunda aşırı yağışlardan etkilenen Abalı Köyü Çayı Köprüsü, Sinop İl Özel İdaresi ekiplerince onarıldı. Yaklaşık 10 yıldır her su taşkınında taşan ve üzerinden sular akan Abalı Çayı İl Özel İdare ekiplerince daha büyük menfezler yerleştirilerek önlem alındı. Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, zaman zaman bu gibi taşkınların oluşabileceğini, ekiplerin bağlı bulunduğu bölgelerde onarım çalışmalarını yürüteceğini ifade etti.

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