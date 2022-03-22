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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’a 10 yeni tesis

İHA

Sinoplu heyet, yaptığı Ankara ziyaretinde Spor Toto Teşkilatı'yla 10 yeni spor tesisi için protokol imzaladı.

Sinop’a 10 yeni tesis

Sinoplu heyet, yaptığı Ankara ziyaretinde Spor Toto Teşkilatı’yla 10 yeni spor tesisi için protokol imzaladı.
Son yıllarda gençlik ve spor alanında önemli yatırımların hayata geçirildiği Sinop’ta, sporu tüm camiaya yaymak için mahalle ve köylere yeni tesisler kazandırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto teşkilatı ile Sinop’a yapılacak 10 yeni spor yatırımı protokolü imzalandı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nun da katıldığı ziyarette Sinoplu heyet, kent merkezinde ve özellikle kısıtlı imkânları olan köy okullarında yapılacak spor yatırımları için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Yapılacak yeni spor yatırımlarıyla ilgili konuşan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, imzalanan protokolle Sinop Merkez, Boyabat, Durağan ve Türkeli ilçelerine yeni spor tesisleri inşa edilerek gençler için yeni spor alanları oluşturulacağını dile getirdi. Maviş, “Protokol kapsamında Sinop Merkez Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu bahçesine halı saha, Korucuk İlkokulu bahçesinde basketbol sahası, Jandarma Birliği içerisine halı saha inşa edilecek. Sarıağaççayı köyü ile Yeşilyurt köyüne halı saha, Yeşilyurt Köyü Okul bahçesine ise basketbol sahası yapılması için imzaları aldık. Ayrıca Durağan ilçesine yüzme havuzu ve semt sahası, Türkeli Akçabük köyündeki okul bahçesine ise yeni bir halı saha ve basketbol sahası inşa edilecektir” dedi.
Özellikle köy okullarındaki çocuklara spor yapabilecekleri alanlar oluşturması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Maviş, Sarıağaç Çayı, Yeşilyurt ile Akçabük köylerine spor tesislerinin inşa edilecek olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını belirtti.

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