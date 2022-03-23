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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Ayhan: “Yeni imar planını nisanda meclise taşımak istiyoruz”

İHA

Barış Ayhan: “Yeni imar planını nisanda meclise taşımak istiyoruz”

Müteahhitlerle bir toplantı yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, yeni imar planını nisan ayında meclise taşımak istediklerini açıkladı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 2 yıl 9 aydır imar planı olmayan kentteki müteahhitlerle bir araya geldi. Ayhan, “Başkan olduğum 41. günümde imar planları iptal edildi” diyerek başkanlık döneminin imar konusunda sancılı geçtiğini söyledi.

“Amacımız planı 4 Nisan’daki belediye meclisine taşımak”
Sinop’ta bir çay bahçesinde kentin Müteahhitler Odası üyeleriyle bir araya gelen Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, çalışmalarında sona gelinen imar planı için nisan ayı başında meclise taşımak istediklerini söyledi. Ayhan, “Biliyorsunuz belediye meclislerinde plan ilk gelinen oturumda plan görüşülmeden imar komisyonuna havale edilir. Yani 4 Nisan’daki meclise getirirsek, plan hiç konuşulmadan imar komisyonuna havale edeceğiz. İmar komisyonu 5 gün yasal süresini kullanacak, planla ilgili inceleme yapacak. Görülen aksaklıklar tekrar gözden geçirilecek ve imar komisyonundan sonra planların bir sonraki meclise gelmesi. Biz diyoruz ki mayıs ayına kalmasın bu iş, 4 Nisan’da plan meclise gelsin, komisyon 5 günlük çalışmasını yapsın, biz altıncı günde olağanüstü meclis yapalım ve bu planı yürürlüğe geçirelim istiyoruz” dedi.

“Yaşadığınız sıkıntıları çok iyi biliyorum”
Başkan Ayhan, kentteki müteahhitlerin yaşadığı sıkıntılı süreci bildiğini ifade ederek, “Belediye başkanı olduğum 41. günde imar planları iptal edildi. Hatta o gün belediyenin Ada Mahallesi’nde bir arsasının 24 daire çıkan bir parseli için kat karşılığı ihale yapacaktık. Öğlen 14.00’de ihale yapacakken, sabah saat 10.00’da imar planlarımız iptal edildi. Yani şu anda yaklaşık 2 yıllık süredir Sinop Belediyesi kente vermiş olduğu hizmeti sadece su faturası tahsilatı ve emlak faturası tahsilatıyla yapıyor. Gerçekten Sinop Belediyesi açısından da çok ciddi anlamda ekonomik kayıpları olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“Bütün vatandaşlar zarar görüyor”
Başkan Ayhan, şöyle devam etti:
“Bir kentin imar planı olmamasından sadece o kentin müteahhitleri zarar görmüyor, bütün vatandaşlar zarar görüyor. Yani siz bir sağlık sorunu nedeniyle bankadan kredi çekmek için müracaat ediyorsunuz, bankaya dairenizi tapunuzu ipoteğe götürüyorsunuz. Banka sizin talebinizi tapunuzu gayrimenkul değerleme şirketine gönderiyor. Şirketin ilk yaptığı şey, sizin mülkünüze ait imar durumu. Belediyeden imar durumu alamadığı anda şirket mülkünüzle ilgili fiyat değerlendiremiyor. Sıfır değer veriyor ve siz çocuğunuzun tedavisini yaptıramıyorsunuz. Yani bu sadece ekonomik bir sorun değil, bu kent için çok ciddi sosyal bir vaka. Onun için bu işi bir an önce çözme arzusu içerisindeyiz.”

“Bu planın bir daha mahkemeye gitmesini istemiyoruz”
Geçirilen sıkıntılı süreç sonunda yeni sunulacak planın tekrar mahkemeye gitmesini istemediklerine vurgu yapan Ayhan, “Aynı şeyleri bir daha yaşamak istemiyoruz. Yapılaşmanın yüzde 90’ı tamamlandığı bir kentte yeni kusursuz bir imar planı yapmak imkânsıza çok yakın. 1988 yılında yapılan imar planı sonrasında bu kentte birkaç tane revize imar planı yapılmış, kat artışları yapılmış. Şimdi 1988 imar planında Aşıklar Caddesi 4 katmış, bir süre sonra 5 kat, 6 kat en sonunda 7 kat olmuş. O dönemde orada yaşayanlar için yeşil alan hesaplanmış, ona göre yapılmış. Şimdi 4 kat olduğu dönemde yaşayan insan sayısı 500 iken, şimdi 7 katta bin bin 500 olmuş. Biz o insanlar için yeni bir yeşil bulmalıyız. Yapılaşma tamamlanmış, o yeşili nasıl bulacağım, o yeşili bulamazsam Aşıklar Caddesini tekrar 4 kata mı düşüreceğim? Yani bunlar karşılaştığımız en büyük sorunlardan birisi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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