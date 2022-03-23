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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun-Sinop karayolunda istinat duvarı yıkıldı

İHA

Samsun-Sinop karayolunda istinat duvarı yıkıldı

SinopSamsun karayolunda istinat duvarının yıkılması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık 100 metre boyunca karayoluna düşen kaya parçaları, beton bariyer duvarla yolun o kısmı ayrılarak yol güvenliği sağlandı.
SinopSamsun karayolunda, bu sabah saatlerinde meydana gelen heyelan ile yoldaki istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi ile trafik tek şeride düşürüldü. Abalı köyü mevkiinden itibaren Samsun yönünde 100 metre boyunca yol üzerine yıkılan kaya parçaları nedeniyle ekipler beton bariyerle önlem aldı. Ulaşım halen tek şeritten sağlanıyor.

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