Sinop Nükleer Güç Santrali'nin 'ÇED iptali' duruşması 28 Mart’ta görülecek

Sinop’ta kurulması planlanan nükleer güç santrali için çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun iptali davasının duruşması, 28 Mart’ta Samsun’da görülecek.

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu, 28 Mart günü Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde görülecek olan ‘Sinop Nükleer Santrali ÇED raporunun iptali’ davası öncesi basın açıklamasında bulundu. Görülecek davada raporun iptal edilmesi durumunda tüm ülke ve dünyada emsal teşkil edeceğini vurgulayan Sinop NKP Dönem Sözcüsü İlker Şahin, “Oldukça önemli bir hukuksal kazanım olacaktır. Mahkemenin güçlü gerekçelere dayanarak ülke ve dünyada emsal teşkil edecek bir karar alacağına inanıyoruz. Bilirkişi heyetinin bilimsel nitelikteki ÇED iptal sebeplerinin mahkemenin dikkate almaması halinde mahkemenin bilimselliğe aykırı bir karar alacağı görülmüş olacak, nükleere karşı mücadele yürütenler olarak bizlere daha önemli sorumluluklar almamız gösterilecektir. Tüm bu nedenlerden yola çıkarak 28 Mart’ta Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek davada nükleere karşı tüm halkımızı yanımızda görmek istiyor, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz. Kazanırsak birlikte, kaybedersek de birlikte kaybetmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

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