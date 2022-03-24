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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20 yıl sonra devir teslim

İHA

20 yıl sonra devir teslim

19 Mart’ta gerçekleşen Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda başkan seçilen Ali Karahan, görevi devraldı.
Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Esnaf Odası’nın yeni başkanı seçilen Ali Karahan, Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanvekili Nahit Özçelik’ten görevi devraldı. 20022022 döneminde Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlık görevi yapan Davut Günay adına Başkanvekili Nahit Özçelik, yapılan devir teslim töreniyle görevi Ali Karahan’a teslim etti.
Mazbatasını alarak, başkanlık görevine başlayan Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, burada yaptığı konuşmada, “Seçimin ilçemiz esnafına hayırlı olmasını diliyoruz. Niyetimiz temiz, Allah nasip ederse ilçemiz ve esnaflarımız için güzel işler yapmaya hazırız ekibimizle birlikte. Geçmişten bu güne kadar bu kuruma hizmet etmiş bütün başkanlara ve yönetici arkadaşlara teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. Sıkıntılı bir seçim olmasına rağmen ilçesine sahip çıkan Türkeli esnafına teşekkür ediyoruz. İster desteklesinler, ister desteklemesinler ağır şartlara rağmen orada oy hakkını kullanan bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni dönemin hayırlar getirmesini temenni ediyor, değerli arkadaşlarımıza buraya katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bizden talepleri olursa 7/24 saat hazırız. Ayrıca eski, yeni ayırt etmeden görev alan herkesin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.

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