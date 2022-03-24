Türkeli’de vatandaşlara bin fidan dağıtıldı

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, 2126 Mart Ormancılık Haftası dolayısıyla vatandaşlara bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

2126 Mart Ormancılık Haftası, Türkeli ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara meyve fidanı dağıtımı gerçekleşti. Merkez Camii önünde düzenlenen meyve fidanı dağıtımında, fıstık çamı, ceviz ve kestane fidanlarından oluşan bin adet meyve fidanı dağıtıldı.

Fidan dağıtımına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, Orman İşletme personelleri ve vatandaşlar katıldı.

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