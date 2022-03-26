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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’taki yunusların ölüm sebebi ‘boğulma’

İHA

Sinop’taki yunusların ölüm sebebi ‘boğulma’

Geçen hafta Sinop sahiline vuran 13 yunusun ölüm sebebinin 'boğulma' olduğu tespit edildi.
Geçen hafta Sinop sahilinde gezintiye çıkan gençler, kumsalda çok sayıda ölü yunus olduğunu görmüş ve yetkililere haber vermişti. Bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi görevlileri, kıyıda buldukları 13 yunustan 4 tanesini alarak inceleme için laboratuvara nakletti. Yapılan numune araştırması sonucunda herhangi bir nükleer bulguya rastlanmadığı, yunusların oksijensiz kaldığından boğularak öldükleri belirlendi.

"Herhangi bir engelle karşılaşıp da su altında kaldıklarında nefessiz kalıp, boğulup ölebilirler"
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yürütülen araştırma sonucu yaptığı açıklamada, “Geçen hafta gelen ihbar üzerine sahile gittik. Üç tırtak türü yunus ihbarı almıştık, fakat bölgede inceleme yaptığımızda 10 tane, ertesi gün de 3 tane olmak üzere toplamda 13 tane tırtak türü yunusun, Bostancılı sahilinde karaya vurduğunu tespit ettik. İçlerinden 4 tanesini fakültemize götürebildik. Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Araştırma Merkezi’nden uzman bir veteriner hekimin de katılımıyla incelememizi yaptık. Karaya vuran yunusların, balıkçılık etkileşimiyle öldükleri sonucuna ulaştık. Bu hayvanlar balık değil, bizim gibi memeli hayvanlar olduğundan nefes almaları için belirli aralıklarla su üstüne çıkmaları gerekmekte. Dolayısıyla herhangi bir engelle karşılaşıp da su altında kaldıklarında nefessiz kalıp, boğulup ölebilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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