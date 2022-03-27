Canlı kefal tezgahta ilgi odağı oldu

Balıkçılar, av sezonunda sona doğru yaklaşırken tezgaha gelen canlı kefal, müşterilerin ilgi odağı oldu.

Sinop’ta balıkçılar tarafından avlanan ve tezgaha kova dolusu suyla getirilip satılan canlı kefaller, müşterilerin ilgi odağı oldu. Son günlerde hava muhalefeti sebebiyle Karadeniz’e az açılan balıkçılar, kente bir miktar hamsi ve kefal ile döndü. Canlı yakalanan ve tezgaha bir leğen içerisinde suyla getirilen kefali yüzerken gören müşterilerin ilgi odağı oldu. İsteyenlerin canlı olarak alıp götürebileceği kefalin kilosu ise Sinop'ta balık tezgahında 70 TL'ye satılıyor.

Balıkçı Zeki Kanal, “Sabahleyin arkadaşlar tutmuş 100 kilo civarında, onu satıyoruz vatandaşlarımıza. Zaten son 1 haftadır 10 gündür, hava şartları baya kötüydü, balık yoktu denize çıkamıyorlar, ağ atıyorlar. Kıyı balıkçılarımız tuttu getirdi. Kilosu 6570 TL civarında, boyutuna göre satıyoruz. İsteyen de canlı olarak alabiliyor, şunu istiyorum deyip alıyor vatandaş” dedi.

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