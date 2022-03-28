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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadenizli balıkçılardan sezon değerlendirmesi

İHA

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Karadeniz'de sonuna yaklaştıkları av sezonunu değerlendiren balıkçıların umudu sonraki sezonlarda.

Karadenizli balıkçılardan sezon değerlendirmesi

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erecek. Karadeniz’de sonuna yaklaştıkları av sezonunu değerlendiren balıkçıların umudu sonraki sezonlarda.
Av sezonu başında palamuttan verim alamayan balıkçılar, verim aldıkları dönemde de mazota gelen zam ile limanlara demirledi. Yılbaşı sonrası avlanmanın durma noktasına geldiğini dile getiren balıkçılar, "Umudumuz seneye" dedi.

“Yılbaşında sezon bitti”
Sinoplu balıkçı Namık Ünlü, “20212022 av sezonunun iyi geçmedi. Ekonomik krizden nasibimizi aldık, akaryakıtımız yüzde 200’ün üzerinde maliyet bindi. Palamut hiç olmadı, hamsi de Karadeniz’de 1 buçuk avcılık oldu yani yılbaşında sezon bitti diyelim. Avcılık istediğimiz gibi geçmedi, çoğu arkadaşımız bağladı. Biz de şuan bağlıyız. Önümüzdeki sezonlara bakacağız ama en büyük belimizi büken yakıt. Gemilerdeki makinalar büyük, gecede yeri geliyor 4 ton mazot yakıyoruz o da 80100 bin TL yapıyor. Bu şartlarda denize nasıl çıkacağız kara kara düşünüyoruz” dedi.

“Balıkçıların tek derdi mazot”
Balıkçı İsmail Değer, “Sezona güzel başlandığı söylenemez. Balıkçı teknelerimizde ilk etapta palamut olmadı. Teknelerin tek umudu denizden balık çıkacak ki para kazansınlar, çalışanlara para versinler. Bu sene pek umduğumuz gibi gitmedi. Pek bolluk olmadı bu sene, inşallah seneye olur. Bundan 23 ay önce normal şartlarda tezgahlarda sattığımız balık biraz ucuzdu. Fakat mazota gelen zamdan sonra balıkçı tekneleri denize çıkmamaya başladı. Mazot pahalı, denize açılamıyorlar. Denizden getirdikleri 1 kasa balık önceden 300 TL ise şimdi oldu 500 TL. Ondan aşağı da veremiyorlar, yetmiyor. Daha sonra az da olsa tezgahlarda balık olsun, vatandaşlar balık yesin dedik. Ama tezgahlara da bu fiyat olarak yüksek yansıdı. Vatandaş da haklı 20 TL’ye yediği mezgidi şu anda 40 TL’ye yiyor. Bu sene güzel bir sezon geçtiğini söyleyemeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl her şey düzelir, mazot ucuzlar. Biz balıkçıların tek derdi mazot” şeklinde konuştu.

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