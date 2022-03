Gürcistan Ankara Büyükelçisi Janjgava: “Türkiye’nin her zaman yanındayız”

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, dernek daveti üzerine Sinop’a geldi. Büyükelçi Janjgava, “Suriye, Libya, Ukrayna ve diğer yerlerde biz her zaman Türkiye’nin destekçisiyiz” dedi.

Büyükelçi Janjgava, Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği’nin daveti üzerine Sinoplularla bir araya geldi. Davete Sinop Belediye Başkan V. Aydın Hakan Sönmez, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Türkeli Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, önceki dönem Sinop’ta belediye başkanlığı yapan Hamza İnce, Sinop ESO Başkanı Haydar Gündoğdu, Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği başkanı Selamettin Aydın ve dernek üyeleri katıldı.

Davette konuşan Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği başkanı Selamettin Aydın, büyükelçinin yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek daveti kırmayıp kabul ettiği için kendisine teşekkür etti. Sinop’ta Gürcü kökenli çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten Aydın, “Birçok üyemizin en büyük özlemi, atalarımızın doğduğu büyüdüğü yerleri görmek ve oranın vatandaşı olabilmek” diye konuştu.

Sinop Belediye Başkan V. Aydın Hakan Sönmez, “Önceki dönem belediye başkanımızın 2018 yılında aldığı meclis kararı var Batum ile Sinop kardeş şehir olmasıyla ilgili. Mayıs ayında Batum’da 1315 Mayıs’ta düzenlenecek Batum Expo fuarına katılacağız. İstiyoruz ki orada kardeş şehir protokolünü başlatalım ve bundan sonraki iki şehir arası ilişkilerimiz daha da artsın, gelişsin” ifadelerini kullandı.



“Sinop’a geldiğimde ilk gezdiğim, Pervane Medresesi”

Konuşmasının bir kısmını Türkçe olarak yapan Büyükelçi Janjgava, “Sizlerle burada birlikte olmak benim için şeref. Diplomatik işe Türkiye’de başladım, Karadeniz’de çok gezdim. Kendim de Karadeniz kökenliyim, benim için Türkiye çok önemli, memleket gibi. Sinop çok önemli nokta. Sinop’a geldiğimde ilk gezdiğim Pervane Medresesi, Kraliçe Tamar zamanından. Biliyorsunuz Pervane bizim damat, Gürcü Hatun’un ikinci eşidir” şeklinde konuştu.



“Türkiye’nin her zaman yanındayız”

Konuşmalarına Gürcüce devam eden Janjgava şunları söyledi:

“Türkiye bizim için aynı zamanda stratejik ortağımızdır. Biz Türkiye’yle birlikte hem dünya çapında hem de bölgemizde barışın ve istikrarın sağlam şekilde yaşatılmasına katkıda bulunuyoruz. Biz her zaman Türkiye’nin yanındayız. Aynı şekilde Türkiye de bizim yanımızda. Türkiye bizim toprak bütünlüğümüzü kabul ediyor, biz de tüm önemli hususlarda Türkiye’nin yanındayız. Suriye, Libya, Ukrayna ve diğer yerlerde de biz her zaman Türkiye’nin destekçisiyiz.”

