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Hayvanlarını ilk defa meraya çıkardı, 21 koyunu telef oldu Hayvanlara ‘mera zehirlenmesi’ teşhisi konuldu

İHA

Hayvanlarını ilk defa meraya çıkardı, 21 koyunu telef oldu Hayvanlara ‘mera zehirlenmesi’ teşhisi konuldu

Koyunlarını havanın ısınmasıyla bu yıl ilk kez meraya çıkartan yetiştirici, 21 koyunundan oldu. Sigortadan öğrendiğiyle de ikinci şoku yaşadı.
Baharın gelmesiyle küçükbaş hayvanlarını ilk kez meraya çıkartan hayvan yetiştiricisi Bülent Canel, ertesi sabah ahıra girdiğinde 12 koyunun öldüğünü fark etti. Koyunların bir kısmının da rahatsız olduğunu gören Canel, veteriner hekime haber verdi. Yaşadığı üzücü olayı anlatan Canel, “Ahıra girdiğimde koyunlarımın 12 tanesi ölmüş, diğerleri rahatsızdı. Rahatsız olan koyunlara serum takıldı ve ilaç verildi, ancak 3 gün içerisinde onlar da telef oldu. ‘Mera zehirlenmesi’ teşhisi konuldu. Doğada yetişen bir cins ot varmış, bunun ürettiği tomurcukları zehirliymiş, hayvanlarım da ondan zehirlenmişler. Hiç birini ne yazık ki kurtaramadık, 3 günde toplamda 21 koyunum can verdi” dedi.

Yetiştiriciye ikinci şok sigortadan geldi
Hayvanların sigortası olduğundan maddi zarara uğramayacağını düşünen yetiştirici, sigortadan öğrendiğiyle de ikinci şoku yaşadı. Yapılan sigortanın hayvanların gerçek bedeli üzerinden yapılmadığını öğrenen Canel, “Sigortayı yaptırırken çok düşük bedelde göstermişler. Tüm hayvanlara sabit bin TL’den sigorta yapılmış. 3 bin 5 bin TL değerinde koyunlarımız var, sigortası düşük göründüğü için her birine karşılık 800 TL alacağız. Banka bu fiyat üzerinden sigortayı düzenlediği için düzenleme imkânı sağlanamıyor. Sigorta yapılırken biz bu konuda uyarılmadık. Sigorta için gelip koyunların fotoğraflarının çekilmesi ve incelenmesi lazımmış, bunlar yapılmadı. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.
Üreticilerin hayvanların sigortalanması konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

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