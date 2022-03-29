Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen 2 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda bitkisel kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

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