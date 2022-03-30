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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları belirlendi

İHA

Sinop’ta Ramazan öncesi pide ve ekmek fiyatları belirlendi

Sinop’ta 2022 yılı Ramazan ayı öncesinde fırın esnaflarında Ramazan pidesi ve ekmek fiyatları güncellendi. Buna göre ekmek 3 TL, sade Ramazan pidesi ise 5 TL oldu.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Sinop Esnaf Odaları Birliği tarafından fırıncı esnafları için fiyatlarda değişikliğe gidildi. Tezgâhlarında bu yıl Ramazan ayında 300 gram sade pide 5 TL, 300 gram yumurtalı pide ise 7,5 TL’den satılacak. Aynı zamanda ekmek fiyatı da 50 kuruş zamlanarak 3 TL şeklinde belirlendi. 250 gram çavdar ekmeği 6 TL olurken, simit ve poğaça da 3,5 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl Ramazan ayında 200 gram Ramazan pidesi 1,75 TL, 400 gram Ramazan pidesi ise 3,5 TL olarak belirlenmişti.
Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, fırıncılardan aldıkları fiyat tekliflerini değerlendirerek Sinop Esnaf Odaları Birliği'ne sunduklarını, söylenen fiyatların da birlik tarafından kabul edildiğini söyledi.

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