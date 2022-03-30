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Türkiye'nin en kuzeyinde yaz turizmi beklentisi büyük

İHA

Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan, eşsiz güzelliği ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Sinop'ta pandemi sonrası turizm patlaması bekleniyor.

Türkiye'nin en kuzeyinde yaz turizmi beklentisi büyük

Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan, eşsiz güzelliği ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken Sinop’ta pandemi sonrası turizm patlaması bekleniyor.
Ziyaretçilerine kültür zenginliğiyle birlikte temiz bir deniz keyfi sunan, Karadeniz’in en uzun ve en güvenilir plajlarına sahip olan Sinop’ta, bu yıl turizm hedefi daha da büyük. 52 bin nüfusa sahip olan kent merkezi, yaz döneminde turist akınına uğruyor. Koronavirüs nedeniyle son iki sezonda kısıtlama geride kalırken, açık alanlarda maskeyi atmanın sevincini yaşayan yerli ve yabancı turistler, stres atmak için tatil planlarını şimdiden yapmaya başladı.
Özellikle önceki yıl Ramazan ayı sonrası büyük turist patlaması yaşanan kentte, bu yıl daha fazla yoğunluk bekleniyor. Kentin tarihi dokusuna yönelik yapılan Meydan Projesi ve Tarihi Sinop Cezaevi restorasyon çalışmalarının büyük kısmı tamamlanarak turizme açıldığında, gelen ziyaretçileri memnun etme konusunda olumlu dönüş alınarak sonraki yıllarda daha da talep görüleceği tahmin ediliyor.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, iki yıllık pandemi dönemi sonrasında tüm ülkede büyük turizm sirkülasyonu yaşanacağı görüşünde olduğunu belirtti. Sinop’un turizmi açısından önemli noktalara değinen Çobanoğlu, “Şu anda Sinop’ta bir takım altyapı sorunları var. Birincisi meydan projesi devam ediyor, ikincisi tarihi hapishanemizin restorasyonu devam ediyor. Sinop’un en büyük turist çeken noktası aslında tarihi hapishane. Dolayısıyla oranın kapalı olması, bu hedefleri saptırır” dedi. Çobanoğlu, tarihi cezaevinin kısmen de olsa açılması ve iki yıllık çalışmalar sonrasında bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini vurguladı.

"Marina turizme kazandırılmalı"
Çobanoğlu, kentin deniz yapısının da değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Karadeniz’in önemli limanına sahip Sinop’ta, bu limanın yalnızca balıkçılara yönelik kalmaması gerektiğini vurgulayan Çobanoğlu, “Sinop’un turizminin, sosyal hayatın ve ekonomisinin gelişmesi için, mevcut limanın büyütülmesi gerekiyor. Daha aktif olarak kullanılması gerekiyor. Şu anda limanda balıkçı teknelerine, özel tekneler ve amatör denizcilere yer yok. Bu anlamda marinanın yerel bir işletme tarafından yönetilecek şekilde Sinoplu balıkçılara, amatör denizcilere ve misafir yatlara teknelere ev sahipliği yapabilecek bir yer olmasının turizme çok ciddi kazanç getireceğine, hatta yan sanayi oluşturabileceğini düşünüyorum. Çünkü Karadeniz’de güvenli liman çok olmadığı için, bu tür bir marina Sinop açısından çok ciddi avantaj” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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