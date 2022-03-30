Türkeli'de hatimle teravih heyecanı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki yıl aradan sonra camilerde hatimli teravih namazı heyecanı yaşanacak.
Türkeli Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, bu yıl tüm camilerde kılınabilecek olan teravih namazının yanı sıra, ilçenin Gemiyanı Mahallesi Camisi'nde teravih namazı "hatimle" kılınacak.
Açıklamada şöyle denildi:
"Hem teravih namazı hem de hatim dinleme sevabı almak isteyen kardeşlerimizi Gemiyanı Camimizde hatimle teravih namazına katılmaya davet ediyoruz. Ramazanı şerif ayı hayırlara vesile olsun."
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