Sinop'ta münazara yarışmaları

Sinop’ta Gençlik Merkezi tarafından “Lise ve üniversite öğrencileri arası münazara ligi yarışması" düzenlendi. Yarışmalara il genelinde 22 takımdan toplamda 44 öğrenci katıldı.

Sinop Gençlik Merkezi’nde lise ve üniversite olmak üzere 2 farklı kategoride düzenlenen yarışmalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Şükrü Özgenç tarafından kura ile belirledi. Lise kategorisinde 14 takım ve üniversite kategorisinde 8 takımdan toplamda 44 genç yarışmaya katılarak tezlerini savundu.

Münazara yarışmaları sonucunda lise kategorisinde Sinop merkezden katılım sağlayan Mert Kerem Tuncay ile Arda Küçükbaş ve Gerze’den katılım sağlayan Melek Naz Çakır ile Esma Nur Ata dereceye girdi. Üniversite kategorisinde ise Mert Mergen ile Esra Bayrak ve Muhammet Raşit ile Yusuf Özgün Güngör derece aldı. Dereceye giren takımlara ödüllerini takdim edilerek yarışmalar sona erdi.

Yarışmalarda dereceye giren takımlar 0709 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

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