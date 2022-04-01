Sinop’ta aranan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı 'Çocuk istismarcısı ve hırsızlık' şüphelisi jandarma tarafından ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta jandarma tarafından 'çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık' suçlarından aranan 2 şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen iki ayrı operasyon ile Durağan ilçesinde 'çocuk istismarı' suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yapılan operasyonla yakalandı.

Aynı zamanda Sinop merkez ilçede 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığı' suçundan aranan, hakkında 3 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan iki şüphelinin, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.