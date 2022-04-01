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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayancık Beşiktaş Camisi ibadete açıldı

İHA

Ayancık Beşiktaş Camisi ibadete açıldı

Sinop’un Ayancık ilçesinde 2014 yılında yapımına başlanan Beşiktaş Camisi, törenle ibadete açıldı. Açılışa denk gelen ilk cuma namazını cemaat, protokolle birlikte kıldı.
Sinop’un Ayancık ilçesi sanayi bölgesinde 2014 yılında yapımına başlanan Beşiktaş Camisi tamamlandı. Açılış programına Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Sinop Millet Vekili Dr. Nazım Maviş, Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik, ilçe Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ferhat Kuran ve Ayancıklı vatandaşların katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, dualarla devam etti. İl Müftüsü Düzgüney, “Altta 2 derslik 46 yaş grubu kuran kursu var. Onun inşasını da kısa sürede tamamlayacağız. Müştemilatında yine ticari alan var. Aynı zamanda abdesthaneler şadırvanlar ile güzel bir ibadethane oldu” diyerek Mayıs 2014 yılında temeli atılan Beşiktaş Camisinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışta konuşan Milletvekili Maviş, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

“İnşa etmek yetmez, doldurmamız gerekir”
Vali Erol Karaömeroğlu, “Camiler, cemaati temizler, arındırır, güzelliklerle doldurur, toplumun içine de o güzellikler ile ulaştırır. Camiler bizim sadece bedenlerimizi bir araya getiren değil, kalplerimizi, gönüllerimizi, dostluklarımızı da bir araya getiren, bizi buluşturan mekanlardır. Doğumumuzda kulağımıza okunan ezanla başlayan hayatımız, ölümümüzde minareden okunan sala ve camide kılınan cenaze namazıyla tamamlanmaktadır. Bize ebedi saadet yaşayabileceğimiz ahiretimizi kazanmak için bir fırsat olarak verilen ve ezanla başlayıp sala ile biten dünya hayatımızı, daha anlamlı, daha güzel ve daha verimli geçirmek için sadece kıblegahımız olan camileri inşa etmek yetmez, camilerimizi her vakit doldurmamız gerekir” diye konuştu.
Konuşmaların devamında İl Müftüsü Düzgüney tarafından okunan duaların ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleşti. Cuma gününe denk getirilen açılış sonrası camide kılınan ilk Cuma namazı, protokol ile birlikte gerçekleşti.

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