Kaymakam 11 Ağustos sel felaketini anlattı: “İlçemiz açısından kara bir gündü” Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik: “Yollarımız tamamen kopmuş, köprülerimiz yıkılmış, Ayancık’ın kara ile bağlantısı kesilmişti” "Ayancık eskisinden daha iyi olacak" "Bu yaz 1,1 milyar liralık çalışma yapılacak" Kaybolan 16 kişiden 10’unun cesedine ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp

Sinop’un Ayancık İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketini “İlçemiz açısından kara bir gündü” ifadeleriyle değerlendirdi. Pendik, bu yaz ilçede 1,1 milyar liralık çalışma yapılacağını açıkladı.

1011 Ağustos 2021 tarihlerinde etkili olan sağanak sonucu taşan Ayancık Çayı, ilçede büyük bir sel felaketine neden oldu. İlçenin tüm karayolu ulaşımı kesilerek, suyun şiddetiyle birçok noktada toprak kayması yaşandı. 24 saatte metrekareye 240 kilogram düşen yağış ile Ayancık deresinden taşan su, önüne kattığı her şeyi götürdü. Köylerle bağlantı sağlayan 28 köprü ile 159 menfezin zarar gördüğü, 16 kişinin de akıntıya kapılarak sürüklendiği felaket döneminde, çatılarda mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleri ve helikopterlerle kurtarıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen erzak, ilaç ve giyim yardımları, köylerdeki vatandaşlara helikopterlerle ulaştırıldı.

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