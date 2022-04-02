Sinop’ta yaya geçiş çizgileri yenilendi

Sivas İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta kış aylarında hava şartlarından etkilenerek silinen yaya geçitleri Sinop Belediyesi ekiplerince yenilendi.

Sinop Belediyesi merkezde araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaya geçiş çizgisi yenileme çalışması başlattı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki yaya çizgileri yenilenerek, daha görünür hale getirildi. Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaya geçitlerini daha güvenli hale getirmek için Tersane mevkisinde yaya geçiş çizgilerini boyayarak daha görünür hale getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.