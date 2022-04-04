Karadeniz’de en yüksek vaka sayısı Sinop’ta

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 1925 Mart haftalık Kovid19 vaka tablosuna göre Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek vaka sayısı Sinop’ta olduğu açıklandı. Ancak Sinop'ta ağır hasta olmadığı, çoğunluğun hastalığı ayakta geçirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan 1925 Mart illere göre 100 binlik oranla haftalık vaka sayısı açıklandı. Buna göre Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek rakam Sinop’ta 242,67 olduğu görüldü.



Nezle gibi ayakta geçiriliyor

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre vaka sayısı yüksek olmasına rağmen Sinop’ta aşı oranı yüksek olduğu için Kovid19’a yakalananların çoğunlukla nezle gibi ayakta geçirdiği, yoğun bakımda yatan hastanın olmadığı belirtildi. Vakaların gittikçe düşüşe geçtiği ve önümüzdeki haftalarda ise rakamların daha da düşeceği tahmin ediliyor.

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