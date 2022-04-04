Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

İHA

Sinop'ta dolmuş ücretlerine 75 kuruş zam

Sinop’ta toplu ulaşım araçlarında tüm mesafelere 75 kuruş zam yapıldı. Buna göre en düşük indibindi ücreti 5 TL oldu.
Sinop Sınırlı Sorumlu 6 No’lu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı şehir içi toplu taşıma araçları fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi. Yeni tarifeye göre, tüm güzergâhlarda 75 kuruş zam yapıldı. Güncellenen tarifeye göre en düşük indi bindi ücreti 5 TL’ye çıkartıldı. Öğrenciler için ise indibindi için 4 TL’ye güncellendi. En sık kullanılan SinopHastane güzergâhı normal yolcular için 5,50 TL’ye, öğrenci tarifesi ise 4,25 TL’ye güncellendi. En yüksek ücret ise SinopAklimanDibekli güzergâhı normal 5,75 TL, öğrenci 4,25 TL şeklinde belirlendi. 75 yaş üzeri yolcular için ise sabit 3,50 TL olan fiyat, 4,25 TL’ye güncellendi.
Sinop S.S. 6 No'lu Dolmuşçular Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sabri Konukçu, bir önceki yapılan zammın yeterli kalmadığını belirtti. Konukçu, artan maliyetleri göstererek “Şubat ayında zam yapılırken mazot 15 TL civarındaydı, şimdi 2021 TL’nin üzerine çıktı. Şehir içi trafikte sık seyreden dolmuşlarımızda mazot zamları en önemli etken oldu. Bundan dolayı mecburen yeni fiyat değişikliğine gidildi. Yeni tarifemiz 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta ayılar, evin terasındaki arı kovanlarını parçaladı
YEREL HABERLER Sinop’ta ayılar, evin terasındaki arı kovanlarını ...
Karadeniz’de en yüksek vaka sayısı Sinop’ta
YEREL HABERLER Karadeniz’de en yüksek vaka sayısı Sinop’ta
Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor
Yunus ölümlerini engelleyecek uluslararası proje: Conceta
YEREL HABERLER Yunus ölümlerini engelleyecek uluslararası proje: ...
Sinop’ta çöle dönen göletler yağışlarla birlikte suyla doldu
YEREL HABERLER Sinop’ta çöle dönen göletler yağışlarla birlikte ...
Sinop’ta yaya geçiş çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Sinop’ta yaya geçiş çizgileri yenilendi
SİAD'dan bin Ramazan kolisi
YEREL HABERLER SİAD'dan bin Ramazan kolisi
Kaymakam 11 Ağustos sel felaketini anlattı: “İlçemiz açısından kara bir gündü” Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik: “Yollarımız tamamen kopmuş, köprülerimiz yıkılmış, Ayancık’ın kara ile bağlantısı kesilmişti” "Ayancık eskisinden daha iyi olacak" "Bu yaz 1,1 milyar liralık çalışma yapılacak" Kaybolan 16 kişiden 10’unun cesedine ulaşıldı, 6 kişi hala kayıp
YEREL HABERLER Kaymakam 11 Ağustos sel felaketini anlattı: “İlçemiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.