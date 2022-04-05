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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Belediyesi’nden cadde ve sokaklarda bahar temizliği

İHA

Sinop Belediyesi’nden cadde ve sokaklarda bahar temizliği

Yoğun geçen kış sezonunun ardından Sinop’ta sokaklarda detaylı temizlik çalışması başlatıldı.
Sinop Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Yol kenarları, yağmur hat ve giderleri gibi çeşitli sorumluluk alanlarında detaylı temizlik çalışması yürütülüyor. Eski radar nizamiye girişinden başlayarak Okullar Caddesi, Batur Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinde başlatılan temizlik çalışması, Bülent Ecevit Caddesi ve Karakum mevkisi başta olmak üzere birçok bölgede devam edeceği bildirildi.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, temizlik ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek emekleri için teşekkür etti. Ayrıca kış sezonunda yoğun kar nedeniyle faaliyet yürütemeyen Boyabat Bürnük Taş Ocağı’nın faaliyetlere başladığını ve kış aylarında zarar gören, eskiyen çeşitli cadde ve sokakların asfalt çalışmalarının da başlatılacağını dile getirdi.

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