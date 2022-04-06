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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıkılmak üzere olan istinat duvarı sahipsiz kalınca belediye müdahale etti

İHA

Yıkılmak üzere olan istinat duvarı sahipsiz kalınca belediye müdahale etti

Sinop’ta iki apartman arasında kalan ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya gelen istinat duvarı, sahipsiz kaldı. Belediye durumu giderme sözü verdi fakat çıkan maliyeti de duvarın sahibini tespit edip oraya ileteceklerini bildirdi.
Sinop’un Kefevi Mahallesi Sarı Tarihçi Sokak üzerinde iki apartmanın arasında bulunan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, iddiaya göre üst kısımda kalan apartmanın araçları park ettiği alanın ağırlığına dayanamayıp üst kısmından eğildi.

“Belediyeden talebimiz, bir kaza olmadan yapılması”
Bina sakinleri yıkılmak üzere olan duvarın binanın giriş kısmına denk geldiğini ve sıklıkla kullandığı bir yer olduğunu belirterek, çözüme kavuşmasını talep etti. Apartman sakini Cengiz Keskin, “Bu duvar için Sinop Valiliği'ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne dilekçe verdik. 45 kez belediyeye dilekçe verdik. 'Araçların park edilmemesi gerekiyor' dediler fakat nedense ilk günden beri araçlar park ediyor. Yani o araçların toplamda 1015 ton ağırlık sonucu açıldı. Biz dilekçelerimizi verdiğimizde bu kadar açılmamıştı, hiç gözükmüyordu ama şu an gerçekten yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu apartmanda 10 daire var, 4 kişiden hesaplansa 40 kişi yapar. Bizim talebimiz, burada bir kaza olmadan, insanlara çocuklarımıza bir şey olmadan yapılması, düzenlenmesi” dedi.

“Duvar arızalı hale gelince sahipsiz kalmış, belediye olarak biz müdahale ediyoruz”
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise iki bina sahipleriyle de görüşüldüğünü, iki tarafın da konuya sahip çıkmadığını belirterek, yıkılmak üzere olan duvara belediye olarak müdahale edeceklerini ve çıkan maliyetin de sahibini tespit ederek ona ileteceklerini söyledi. Başkan Ayhan, konuşmasında, “Arkadaşlarımız, mühendislerimiz inceleme yaptılar. Vatandaşın kendi uhdesinde olan bu perde duvarla ilgili sıkıntıyı kendisinin gidermesi gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var: İki parselin tam sınırında. Üst parselin maliklerine soruyoruz 'bizim değil' diyor, alttaki parselin maliklerine soruyoruz onlar da 'bizim değil' diyor. Yani sağlamken sahiplenilen duvar, arızalı hale gelince sahipsiz kalmış. Hemen doğrudan temin hizmet alımı yöntemiyle o duvarı oradan kaldırıp, gereken güvenlik çalışmalarını biz yapacağız. Vatandaşın istinat duvarına sahip çıkmasını bekleyip onun yapmasını beklersek maalesef telafisi mümkün olmayan üzücü olaylarla karşılaşabiliriz. O yüzden belediye olarak biz müdahale ediyoruz. O müdahale sonrasında sorunu ortadan kaldıracağız, maliyetini de duvarın sahibini tespit ettikten sonra onlara rücu ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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