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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta kamp işletmesinde tahliye kargaşası

İHA

Sinop’ta kamp işletmesinde tahliye kargaşası

Sinop’un Akliman mevkiisindeki kamp alanı işletmesine icra memurları, yıkım ve tahliye beyanıyla geldi. İşletmeci Orhan Yalçın ise söz konusu yıkımın ve tahliyenin kanunen usulsüz olduğu iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Karadeniz’de 32 yıldır varlığını sürdüren ve en gözde kamp işletmeleri arasında yer alan Sinop Akliman mevkiisindeki Martı Kamping adlı işletme, eski Sinop Valisi Zeki Şanal döneminde Orhan Yalçın’a tahsis edildi. Valilik ile yatırımcı arasında yapılan sözleşmede bölgenin ‘mera’ olarak geçtiği de eklendi fakat işletmeci bölgeyi mera olarak değil, kamp alanı olarak turizme açtı. 2006 yılında ise mahkemeden, mera olarak işletilmediği için ‘yıkım kararı’ çıktı. 16 yıl önce çıkan yıkım kararı için günümüzde Sinop İcra Dairesi, avukat ve memur ile birlikte işletmeye geldi.
Orhan Yalçın, 1994 yılından bu yana işletmeciliğini yaptığı kamp alanı için sözleşmeden 5 yıl sonra bölgenin mera olarak belirlendiği için yıkım davası açıldığını belirtti. Yalçın, “Yıkım davası neticesinde buranın 2006 yılında kararı verildi, meni müdahale ve kal davası, karar verildi ama sadece bu yıkım davası tahliye davası değildir. Yani buraya gelirsiniz, 2006 yılındaki Yargıtay kararıyla yıkabilirsiniz, molozları dahi kaldıramazsınız mera üzerinden. Yıkım davasıdır” şeklinde konuştu.

Sözleşmede ‘kiracı mağdur edilmeyecektir’ ibaresi
İşletmeci Yalçın, mera alanı olduğunun Sinop Valiliği ile yapılan sözleşmede yer aldığını belirterek, “Biz Sinop Valiliği ile yaptığımız sözleşmemizin beşinci maddesi şöyle der: ‘Mera ile ilgili çıkacak itilâflarda sorumluluk İl Özel İdaresi’nindir, Sinop Valiliği'nindir, kiracı mağdur edilmeyecektir, mağduriyeti giderilecektir’ der. Bize burasını Sinop Valiliği verdiği zaman yatırım yap dediği zaman zaten mera olduğunu biliyorduk, sözleşmemizin beşinci maddesinde var. Bugün yıkım davası olan bir mahkeme kararıyla siz gelip burada tahliye etmeye çalışıyorsunuz, çok büyük yanlış. Bu davalar devam ederken istinafın cevabı gelmemişken, ‘Biz burayı yıkacağız, yıkım kararıyla da tahliye edeceğiz diyorsanız ayıptır. Biz yatırımcıyız, 30 yılımızı verdik her yıl yatırımımızı verdik. Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Bulgaristan, Romanya gibi bütün ülkelerin gelip tatil yaptığı yerdir. Bu coğrafyada da böyle başka bir kamping yoktur” ifadelerini kullandı.
Sinop İcra Dairesi görevlileri ise dava dosyasında ‘Müdanenin menine ve kâline’ kararı verildiğini dosya içerisinden işletmeciye gösterdi. Tarafların beyanları icra memuru tarafından alınarak gerekli tutanaklar tutuldu. İşletmeci Orhan Yalçın ise söz konusu yıkımın kanunen usulsüz olduğu iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İcra görevlileri ve avukatı ise yıkım ve tahliye kararı olduğunu beyan ederek tahliyesi için 10 gün süre tanıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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