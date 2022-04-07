Barış Ayhan: “İmar haziranda yürürlüğe girer”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, imar planlarıyla ilgili yapılan çalışmalarda sona gelindiğini, belirlenen plan doğrultusunda ilerlenirse haziran ayında imarın yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Haziran 2019’da mahkeme kararıyla iptal edilen Sinop imar planlarıyla ilgili yürütülen çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Geçen ay Başkan Ayhan, nisan ayı meclisine yetiştirilmeye çalıştıklarını ifade etmişti fakat 4 Nisan’da yapılan meclis toplantısına yetiştirilemedi. Ancak İmar Komisyonu üyeleriyle birlikte gün itibariyle son rötuşları yapmak için bir araya geldiklerini duyurdu. 2 yıl 10 aydan beri olmayan imar planları için Başkan Ayhan, hedeflenen plan doğrultusunda ilerlediklerinde haziran ayında yürürlüğe gireceğini ifade etti.



“Ankara’ya gidip kendi parselinizle ilgili tavsiyelerde bulunmayın”

Belediye Başkanı Ayhan, hazırlanan imar planlarıyla ilgili Ankara’daki yetkili birimlere giderek kendi parselleri için ayrıcalık yaptırmaya çalışanların olduğunu belirterek o kişilere "Boşa kürek çekmiş olursunuz" dedi. Ayhan, “Sevgili Sinoplu hemşerilerim, bu planla ilgili kendi parselinizle ilgili Ankara’ya gidip plan müellifine veya İller Bankası’na gidip bu işin kontrolörlerine gidip lütfen kendi parselinizle ilgili bir takım tavsiyelerde veya önerilerde bulunmayın. Çünkü boşa kürek çekmiş olursunuz. Bu planlar geldiğinde en nihayetinde biz Sinop’un batısından doğusuna kadar bütün Sinop’u parsel parsel inceleyeceğiz. Eski hali neymiş, yeni hali ne olmuş neden böyle olmuş, hak hukuk adalet çerçevesi içinde burada bir iltimas var mı diye teker teker inceliyoruz. Her kim ki Ankara’ya gidip bakanlıkta veya İller Bankası'nda veya projeyi hazırlayan müteahhit firmanın ofisinde kendi parseliyle ilgili değişiklikler yapmak için oralara kadar gidiyorsa boşuna gidiyor. Orada yaptıkları değişiklikleri biz burada tekrar düzelteceğiz” şeklinde konuştu.

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