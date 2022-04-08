Sinop’ta cinayet: 3 ay önce boşandığı eşi tarafından boğularak öldürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir kadın, 3 ay önce boşandığı eski eşi tarafından kemerle boğularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, akşam 21.00 sıralarında 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç.(46)’nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavga sırasında gözü dönen Birol Ç., Zeynep Gıcık’ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği Zeynep Gıcık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eski eş Birol Ç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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