Milletvekili Karadeniz, baş danışman oldu

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla Genel Başkan Baş Danışmanı olarak görevlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Politikaları” ile ilgili saha mevzuat çalışmalarını yürütmek adına Genel Başkan Baş Danışmanı olarak görevlendirildi. Milletvekili Barış Karadeniz, Artvin’den Mersin’e kadar Türkiye’nin tüm kıyı kesimlerinde balıkçılarla bir araya gelerek sektörün yaşadığı sorunları dinleyip, ilgili notlar alıyor.

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