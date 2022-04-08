Eski eşini öldüren katil zanlısı adliyede

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Sinop'ta eski eşini boğarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Sinop’un Boyabat ilçesinde 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, yaklaşık 3 ay önce boşandığı eski eşi Birol Ç.’nin(46) evinde kalan eşyalarını toplamak için gittiği sırada evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası eski eş Birol Ç., Zeynep Gıcık’ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Zeynep Gıcık’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde öldüğü belirlenen Gıcık, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Birol Ç. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Eski eşini boğarak öldüren katil zanlısı Birol Ç., emniyetteki sorgusunun ardından Boyabat Adliyesi’ne çıkarıldı.



Cenazesi defnedilecek

Eski kocası tarafından öldürülen Zeynep Gıcık’ın cenazesi ise bugün, ikindi namazı sonrası Boyabat Şehir Mezarlığında defnedilecek.

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