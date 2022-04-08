Eski eşini kemerle boğarak öldürdü

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdü.
Olay, dün akşam Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma başladı. Eski eşine saldıran Çaylak, kemerle boğdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Gıcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gıcık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından evin yakınında yakalanıp, gözaltına alınan Birol Çaylak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Boyabat Esra AKSU
2022-04-08 14:35:20
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