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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta rafting heyecanı başladı

İHA

Sinop'ta rafting heyecanı başladı

Türkiye’nin en kuzeyi Sinop’ta Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting müsabakaları heyecanı başladı. Karadeniz’de 3 gün sürecek yarışmada sporcular kıyasıya mücadele ediyor.
Sinop'ta 100 rafting sporcusunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar, açılış seremonisi ile başladı. Açılışta konuşma yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Bugün Anadolu Yıldızlar Ligi faaliyetleri arasında yer alan, 1113 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Rafting Grup müsabakaları açılış seremonisindeyiz. 15 hakem, 5 teknik personel, 30 kız sporcu, 50 erkek sporcu, antrenör ve idarecileri spor kenti Sinop’ta ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz” dedi. Devamında antrenörlere ve tüm sporculara başarılar dileyen Karaömeroğlu, sporcularla fotoğraf çektirdi.

“Aralarında deniz görmeyen var”
Ankara’dan katılan, denizi olmadığı için sporcularını havuzda antrenman yaptırdığını belirten Dilek Akdeniz, “Ankara Kahraman Kazan ilçesi Akıncı Anadolu Lisesi olarak rafting sporunu denizimiz olmadığı halde havuzda çalışarak bu yarışmaya katıldık. Burada amaç gençlerimize hiç bilmedikleri, tanımadıkları bir spor dalını imkansızlıklar içinde de olsa nasıl başarabileceklerini öğrenebileceklerini ve bu konuda emek sarf ettiklerinde kendi yollarını çizebileceklerini göstermek. Gençlerimiz buraya geldiklerinde çok heyecanlıydı, aralarında denizi görmeyen var. Ama bu çalışma sadece denizde değil, havuzda da geliştirilebilir. Biz de Sinop’ta bunu tüm Türkiye gençlerine göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Akdeniz, yarışmada iddialı olduklarını ve Türkiye şampiyonasına da katılacaklarını belirtti.
Yarışmaya katılan Rize takımı antrenörü Aydın Aksoy, “Ben milli takım antrenörüyüm aynı zamanda. Çocukları toparladım, kendileri zaten kano sporcusu. Su sporlarıyla ilgilendikleri için de raftinge çalıştırıyoruz. Ana lig yarışlarımız var, bu birinci ayağı Sinop’tayız. Çocuklar hazır. Bu arkadaşlar 2006’lı, bunları ben bir sene sonra dünya şampiyonasında görüyorum” diye konuştu.

“Zaten çılgın bir sudan geliyoruz”
Rizeli sporcu Alperen Galipoğlu, hırslı olduklarını belirterek, “Birinci olmayı hedefliyoruz ki olacağız, umudumuz o yönde. Daha önce durgun suda çok kez çalıştık, zaten çılgın bir sudan geliyoruz. Daha kolay olur diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.
Sinop’un Hamsi Yolu bölgesindeki liman içinde düzenlenen açılış seremonisinde ilk düdüğü Vali Erol Karaömeroğlu çaldı. Ardından yarışmacılar, rüzgarın etki ettiği akıntıya karşı zorlu mücadeleye başladı. 11 Nisan’da başlayan yarışmalar, 13 Nisan’da sona erecek.

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