Boyabat’ta İnönü İlkokulu restorasyon çalışmaları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleşen ve geçen yıl ihalesi yapılan İnönü İlkokulu restorasyonu için çalışmalar başladı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde 93 yıldır ayakta olan ve çok sayıda Boyabatlı vatandaşın eğitim hayatında önemli yere sahip ilkokul binasında restorasyon çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde başladı. Binanın, restorasyonu tamamlandıktan sonra ‘Boyabat Öğretmenevi’ olarak misafirlerine kapılarını açacağı duyuruldu.



‘Büyük Meydan Mektebi’ yenileniyor

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 93 yıllık eğitim geçmişine sahip İnönü İlkokulu binasının restore edilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Çakıcı, “Burası ilk açıldığında ismi Büyük Meydan Mektebi imiş. Sonrasında da uzun yıllar hemşerilerimizin en güzel eğitim hatıralarında yer aldı. Şimdi ise restorasyonu başladı ve öğretmenevi evi olarak kentimize bir güzellik katarak şehrimize hizmet edecek. Bu denli güzel bir yapının yeniden işlevsel bir nitelik kazanması bizim için çok büyük bir sevinç ve gururdur bizim için. Restore edildikten sonra da binamız, öğretmenevi olarak hizmete açılacak. Boyabat’ımıza yeniden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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