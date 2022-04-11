Boyabat’ta kamu personeline ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmi ücretsiz

Sinop Boyabat Belediyesi, Ramazan ayında kültür sanat etkinlikleri kapsamında ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filminin, hafta boyunca kamu personeli için gösterimde olacağını duyurdu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, yaptığı açıklamada, “Boyabat Belediyemizin Ramazan ayının verimli geçmesi ve sinema kültürünün yaygınlaşması amacıyla ‘Kesişme: İyi Ki Varsın Eren’ filmini gösterime sunduk. 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi salonunda gerçekleşecek sinema gösterimi her akşam saat 21.00’da başlayacak olup, tüm kamu personelimize ücretsiz olacaktır. Her kamu kurum personelimiz, kendileri için belirlenen günde izleyebilecektir” dedi.

Kamu personelleri için belirlenen tarihler şu şekilde; 11 Nisan için İlçe Jandarma Komutanlığı, Askerlik Şubesi ve Adliye personelleri, 12 Nisan için Boyabat Kaymakamlığı personelleri, 13 Nisan sağlık çalışanları, 14 Nisan Boyabat Belediyesi personelleri, 15 Nisan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi personelleri, 16 Nisan Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri ve 17 Nisan Pazar günü için ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu personelleri.

Ayrıca Başkan Çakıcı, gelecek haftada ise öğrenciler için gösterime sunulacağını duyurdu.

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