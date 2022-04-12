Ters şeritten çıkan araçla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sinop’ta ters şeritten çıkan hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.45'te Sinop Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. hâkimiyetindeki 57 KF 146 plakalı hafif ticari araç, ters şeritten çıkarak yolunda seyreden N.B.’nin kullandığı 57 AE 704 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü A.K. yaralanırken, otomobil sürücüsü hava yastığı sayesinde yara almadan kurtuldu. Emniyet güçleri bölgede önlem alırken trafik bir süre tek şeritten seyretti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.K. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü tanığı Buğra Şahin, kazaya karışan otomobil ile yan yana seyrettiklerini, o esnada ticari aracın kontrolsüz yola çıktığını ve kafa kafaya çarpıştığını söyledi. Şahin, “Ben de arabayı zor kurtardım, kayarak durdurdum. Zaten ilk müdahaleyi ben yaptım, kafasında kanaması vardı amcanın. Tersten yol tarafına atladı” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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