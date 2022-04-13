Sinop’ta ’cinsel taciz ve hırsızlıktan’ aranan şahıs tutuklandı

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Sinop’ta ’cinsel taciz ve hırsızlık’ suçundan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesinde ‘cinsel taciz ve hırsızlık’ suçlarından aranan ve hakkında 17 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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