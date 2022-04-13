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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop çocuk meclisi, Samsun’a uğurlandı

İHA

Sinop çocuk meclisi, Samsun’a uğurlandı

Sinoplu çocuklar, kültür gezisi programı için Samsun’a uğurlandı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, belediye Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi minikleri Samsun’a götürecek otobüste uğurladı. Programda çocuklar, öncelikle Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi ziyaret edecek. Ardından Atakum Belediyesi Çocuk Meclisindeki çocuklarla buluşarak Gazi Müzesi, Onur Anıtı, Bandırma Vapuru, Oyuncak Müzesi ve son olarak da hayvan barınağını ziyaret edecekler.

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