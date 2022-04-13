Sinop’ta 1 ev ve 1 ambar yanarak tamamen kül oldu

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Sinop’un Erfelek ilçesinde çıkan yangında ev ve ambar tamamen yanarak küle döndü.

Yangın, Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Himmetoğlu köyü Gazi Mahallesi'nde saat 18.00 saatlerinde Yeter Acar’a ait evde meydana geldi. İhbar üzerine yanan ev ve ambara Sinop ve Erfelek itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi belli olmazken can kaybı yaşanmadı.

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