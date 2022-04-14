Sinop Kent Meydanı çalışmaları

Sinop Kent Meydanı Projesi çalışmaları devam ediyor. Sinop şehir merkezinin son hali dron ile havadan görüntülendi.

50 bin 83 metrekare alanı kapsayan Sinop Kent Meydanı Projesi kapsamında kent merkezi adeta şantiyeye döndü. Tarihi surların gün yüzüne çıkacağı projede, Sinop Belediye Binası, Özakman İşhanı, eski dispanser binası, eski konservatuvar binası, otopark alanı ve çay bahçelerinin yıkımı ardından hummalı çalışma sürüyor. Proje kapsamında İskele mevkiindeki kaldırımların yenileme çalışmalarına da başlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, meydan projesi kapsamındaki çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Geçen günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerini belirten Maviş, görüşmede Kent Meydanı Projesi'yle ilgili gelinen son aşamayı da değerlendirdiklerini belirtti.



Projesi işleyişinin yavaş gittiği yönündeki eleştiriler

Belediye Başkanı Barış Ayhan ise “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın Sinop’a gelmesi ile gündeme gelen, bizim de bu kent ve bu kentin gelişmesi için, kentin turizmine, tanıtımına katkı sağlaması için onay verdiğimiz, çözüm ortağı olduğumuz Kent Meydanı Projesi devam ediyor. Kent Meydanı Projesi işleyişinin yavaş gittiği yönünde eleştiriler şikayetler var, doğrudur. Saha çalışmasına müteahhit biraz geç başladı. Bu proje 6’ncı ayda ihaleye çıktı, ihalesi tamamlandı. Temmuz ayının ilk haftasında müteahhit firma Sinop’a geldi ve inşaata başlamak istedi. Bizim için tabii ki turizm sezonu olması nedeniyle temmuz, ağustos, eylül hatta ekim aylarında burada böyle bir çalışmaya başlanmasının Sinopluya zararının olacağını, bizi zor durumda bırakacağını düşünerek plan müellifinin sezon sonunda gelmesini talep ettik. Resmi müracaatımızı yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.