Sinop’ta trafik denetimleri mart raporu 679 araç sürücüsüne hız ihlalinden ceza

Sinop Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanında 2022 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 2022 yılı Mart ayında 23 bin 974 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop’ta 137 aracın trafikten men edildiği, 44 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 679 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 345 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 45 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 103 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 153 kişiye muayene yaptırmamaktan, 18 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 121 trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 331 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 53 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 4 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan, 544 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2022 yılının Mart ayında yaşanan kazalarda, 32 kişinin yaralandığı, 29 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi.

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