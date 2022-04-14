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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av yasağı gelmeden balıkçılar ağları bakıma aldı

İHA

Av yasağı gelmeden balıkçılar ağları bakıma aldı

Türkiye’de balık av sezonunda sona gelindi. 15 Nisan’da başlayacak olan av yasağı öncesi havanın etkisiyle denize açılamayan balıkçılar, ağlarını bakıma aldı.
Karadeniz’e bazen hareketli, bazen de boş geçen av sezonunda son güne yaklaşıldı. 15 Nisan’da başlayacak olan av sezonu öncesi Karadeniz’de fırtına nedeniyle bazı gemiler birkaç gündür denize açılamadı. Sezonun son haftalarında Ramazan ayının etkisiyle de balık piyasasında düşüş yaşandı. Tezgâhlarda hamsi bir görünüp bir kaybolurken mezgit ise neredeyse tezgâhları hiç boş bırakmadı. Nadir de olsa dip avlarından çıkan kalkan ve kırlangıç balıkları kısa süreliğine tezgâhları hareketlendirdi. Balıkçılar, mayıs ayında başlayacak dip avını bekliyor.

“Ara ara güzel oldu”
Sinoplu balıkçı Erdoğan Doğan, “Sezon yarın son. Tezgahlarda da doğru düzgün bir şey kalmadı, levrek çipura somon. Hamsi oldu, istavrit, mezgit bunlar ara ara güzel oldu. Ramazan nedeniyle şu anda işler durgun. Mayısta dip avcılığı başlar. Barbun, istavrit, mezgit, çarpan bunlar olur. Fiyatlar biraz pahalı, mezgit 30 TL, somon 60 TL, çipura 100 TL, deniz levreği 110120 TL” şeklinde konuştu.

“Ağları erken bakıma aldık”
Balıkçı teknesinde yevmiyeci olarak çalışan Termeli Mehmet Bodur, “Ağları erken bakıma aldık aslında, iş olmadığı için denizde ağları dışarı aldık. Sezonu erken kapattık. Mazot pahalı, balık kasası pahalı. Çoğu zaman çıkamadık zaten, havalar da iyi gitmedi” diye konuştu.
Ordulu Hüsamettin Akgöz ise “Sezon sonuna geldik ama hiçbir şey kazanamadım denizden. Her şey pahalı hamsi desen para etmedi, mazot pahalı, geçim zor. Biz de ağ yapıyoruz burada. Kötü bir zamana geldik, hiçbir şey yok, her şey pahalı” dedi.

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