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Süren: “İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik” Turizm hedefi büyüyen Sinop’ta, Turizm Haftası kutlamaları başladı

İHA

Süren: “İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik” Turizm hedefi büyüyen Sinop’ta, Turizm Haftası kutlamaları başladı

Turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen Sinop’ta 1522 Nisan Turizm Haftası kutlanmaya başladı. Yoğun katılımla bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, büyük beğeni topladı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Sinop’un geleceğini turizme bağladığını, turizmde marka şehir olmaya karar verdiğini söyledi.
Sinop’ta Fatih Caddesi üzerindeki Diyojen Heykeli'nin önünden başlayan kortej yürüyüşüne Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren ve çeşitli kamu kurum amirlerinin katılımıyla birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya Caddesi üzerinden seyreden kortej sonrası Sinop Valiliği önünde düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın devamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

“Cezaevi bu sezon turizme açılmalı”
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, kentin önümüzdeki sezonda turizmi karşılayabilmesi için, devam eden çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Çobanoğlu, “Devam etmekte olan inşaat alanlarının hızlıca tamamlanmasını, Ramazan ayına yetişmeyecek ama toparlanması Ramazan ayında yaşanacak olumsuzlukların sezon sonrasında da olumsuz imaj olarak hitap etmemesi önemli. Sinop açısından tarihi hapishane çok önemli, şu anda bir restorasyon yapılıyor. En azından bir kısmının da olsa bu sezonda turizme açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Sinop’a gelen, cezaevini soruyor. Şu anda devam etmekte olan eski buzhane, meydan projesi veya hapishane bunların hepsinin Sinop kültürü bugüne taşınması bugünden de geleceğe taşınması ile ilgili projelerin altyapı oluşturulması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Karadeniz turizm merkezi Sinop’ projesi
Törende konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, Sinop’un geleceğini turizme bağladığını, turizmde marka şehir olmaya karar verdiğini dile getirerek, “Ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi örneğin Akdeniz turizm merkezi Antalya, Ege turizm merkezi Çeşme olduğu gibi biz de Karadeniz turizm merkezi Sinop projesini valimizin himayesinde hayata geçirerek ilimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik. Çalışmalara başladık. Tanıtımda önemli mesafe kat ettiğimiz belli, çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. İl kurulumuzun önceliği geliştirme odaklı olacak. İlimizin ve ilçelerimizin zengin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek dünya ve ülke turizmine 12 ay hizmet verecek şekilde planlamak üzere kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri ilan etme çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz” dedi.
Tören sonrası miniklerin halk oyunu gösterisi ve Hacivat Karagöz tiyatro gösterimiyle devam etti. Turizm Haftası, önümüzdeki günlerde kano kürek ve yelken yarışmaları, çeşitli bölgelerde doğa gezisi ve sergilerle devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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