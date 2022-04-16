Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop’a geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Nisan Pazar günü Sinop’a geliyor.
AK Parti Sinop İl Başkanlığının davetlisi olarak Sinop’ta bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu, ilk olarak Sinop Valiliğini ziyaret edecek. Çavuşoğlu daha sonra Sinop Kent Meydanı Projesi ile Tarihi Cezaevinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyecek. Ardından STK ve iş adamlarıyla da buluşacağı bildirilen Çavuşoğlu, Valilik Meydanına düzenlenecek geniş katılımlı iftar programında Sinoplu vatandaşlarla bir araya gelecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.