Sinop’ta nesli tehlike altındaki boynuzlu engerek görüntülendi

Sinop'ta MartNisan aylarında kış uykusundan uyanan ve nesli tehlike altındaki boynuzlu engerek görüntülendi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen arazi çalışmalarında, SinopBoyabat karayolu Hıdırlı köyü mevkiindeki ekolojik köprü üzerinde, nesli tehlike altında ve korunması gereken türler arasında yer alan 2 tane boynuzlu engerek tespit edildiği bildirildi. Ekiplerce fotoğraflanan engerek cinsli yılan, doğal ortamında bırakıldı.



Boyları 90 santimetreye kadar ulaşıyor

DMKP 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kafasında sahip olduğu küçük boynuza benzeyen yapıdan ismini alan engerek yılanı, küçük hayvan grubu ile beslenerek yaşamını sürdürür. Bazen de diğer yılan türlerini yiyen tür, yaz ortalarında 1014 kadar yavru doğururlar. EylülEkim aylarından MartNisan aylarına kadar kış uykusuna yatan boynuzlu engereklerin boyları genel olarak 5060 cm erkekler en fazla 90 cm kadar olur. Türkiye'de küçük boylu bitkilerin altlarında, orman açıklıklarında, çalılık ve taşlık yerlerde yaşarlar. Yüksekliği 2000 metreye kadar olan yerlerde bulunabilirler. Yüksek ve serin yerlerde gündüz, sıcak bölgelerde geceleri avlanırlar” ifadeleri kullanıldı.

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