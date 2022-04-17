Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye artık küresel bir güç” “Başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor” “Türkiye’nin dünya barışı için önemi artıyor” “Savaşın bir an önce sonlandırılması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf ediyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye artık küresel bir güç” “Başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor” “Türkiye’nin dünya barışı için önemi artıyor” “Savaşın bir an önce sonlandırılması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf ediyoruz”

İHA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye artık küresel bir güç” “Başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor” “Türkiye’nin dünya barışı için önemi artıyor” “Savaşın bir an önce sonlandırılması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf ediyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, RusyaUkrayna savaşına değinerek “Tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, valilik konuşmasının ardından ihracatçılarla toplantı düzenleyerek Sinop’tan daha çok üretim ve ihracat yapması konusunda görüşmelerde bulundu. Ardından esnaf ziyareti yapan Çavuşoğlu, Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen 2 bin kişilik iftar yemeğinde halkla bir araya geldi.

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi çok farklı bir konuma getiriyoruz”
Bakan Çavuşoğlu, tüm ülkelerde gerek enflasyon, gerekse tedarik konusunda sıkıntıların olduğunu ifade etti. Sorunların tüm dünya genelinde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bugün tüm dünyada var, mazeret olsun diye söylemiyoruz. Sıkıntılar var mı var. Tüm dünyada enflasyon var mı var, tedarik zincirlerinde aksama var mı, salgınla birlikte başladı. Şimdi Ukrayna savaşıyla beraber farklı bir boyut daha kazandı. Ama her kriz, fırsatı da beraberinde getirir. Biz Türkiye olarak bir tarafta var olan krizleri yönetmeye çalışıyoruz, diğer tarafta önümüze çıkan fırsatları da ülkemiz ve milletimiz için değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu fırsatçılıksa fırsatçılık, önümüze fırsat çıkmış. Biz başkalarının kötülüğünden medet uman bir ülke de değiliz. Tam tersi, insani dış politikamızla tüm mazlumlara da yardım eden bir milletiz. İşte Ukrayna savaşında da aynı anda savaşın bir an önce sonlandırılması için cumhurbaşkanımızın liderliğinde çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

“Başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor”
Rusya Ukrayna savaşına değinen Çavuşoğlu, her iki ülkenin de arabulucu olarak Türkiye’ye güvenmesinin bir nedeni olduğunu belirterek, “Neden her iki ülkede sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın arabuluculuğunu kabul ediyor, çünkü biz ilkeli davranıyoruz. Çünkü biz ilişkilerimizi herkesle en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Dengeli davranıyoruz, adaletli davranıyoruz, doğruyu söylüyoruz, yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin dünya barışı için önemi artıyor. Bir tarafta sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz daha adaletli bir dünya olsun. Dünya beşten büyüktür diyor Sayın Cumhurbaşkanım. Neden, başta BM olmak üzere kurulan sistemler savaşları önleyemiyor. Başlayan savaşları durduramıyor. İnsanların beklentisine çözüm bulamıyor. Pandemi sonrasında bile BM 3 ay sonra kararla karşımıza çıktı, herkesin ortak derdi olan, kimsenin farklı düşünmediği bir konuda. Ama bu sistem değişsin derken çözümler de getiriyoruz, kimseye bir garezimiz yok” şeklinde konuştu.

“Savaşların yüzde 60’ı bizim coğrafyamızda”
Bakan Çavuşoğlu, dünyada çıkan savaşların yarısından fazlasının Ortadoğu’da çıktığını dile getirerek, “Daha adil bir dünya için çalışalım diyoruz, ama bu sistem değişinceye kadar oturup bir kenarda bekleyemeyiz. Çünkü yangın yanı başımızda. Çatışmaların, savaşların yüzde 60’ı bizim coğrafyamızda. Güneyimizde, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda; Balkanlarda, Kafkasya’da, Suriye’de, Libya’da Yemen’de her yerde, şimdi Ukrayna’da sorunlar var. Yanı başımızda Gürcistan’ın durumu ortada” diyerek Gürcistan’ın sınır bütünlüğünde sorunların var olduğunu söyledi.

“Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür”
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Ama biz, tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop’ta
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop’ta
Sinop’ta çıkan yangının büyümesini polis önledi
YEREL HABERLER Sinop’ta çıkan yangının büyümesini polis önledi
Sinop’ta 167 yıllık cami bakımsızlıktan viraneye döndü
YEREL HABERLER Sinop’ta 167 yıllık cami bakımsızlıktan viraneye ...
Sinop’ta trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta trafik kazasında otomobil ikiye ayrıldı: 2 ...
Kesisiz cerrahi ile sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Kesisiz cerrahi ile sağlığına kavuştu
Sinop’tan dünyaya çilek ihracatı Senede 100 ton üretilen çilekler dünyaya ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Sinop’tan dünyaya çilek ihracatı Senede 100 ton ...
Sinop’ta nesli tehlike altındaki boynuzlu engerek görüntülendi
YEREL HABERLER Sinop’ta nesli tehlike altındaki boynuzlu engerek ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop’a geliyor
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sinop’a geliyor
Sinop’ta yabancı uyruklu kişilerin evinde yangın
YEREL HABERLER Sinop’ta yabancı uyruklu kişilerin evinde yangın
Süren: “İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar verdik” Turizm hedefi büyüyen Sinop’ta, Turizm Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Süren: “İlimizi turizmde marka şehir yapmaya karar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.