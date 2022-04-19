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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

İHA

Camide namaz kılarken hayatını kaybetti

Sinop’un Türkeli ilçesindeki camide namazını kılarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Türkeli Güzelyurt Mahallesi Fatih Camii’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Ramazan ayında teravih namazını camide cemaatle beraber kılan Selahattin Özcan (69), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Camideki cemaat, fark ederek Özcan’ın yardımına koştu. Olayın sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Özcan, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçiren 3 çocuk babası Özcan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fatih Camii imam hatibi Atilla Şentürk, “22 yıllık meslek hayatımda benzerine az rastlanır bir olayla karşılaştık. Kürsüden vaazımızı ederken bu gece cemaatimiz arasında merhum Selahattin abimiz de vardı. Selahattin abi cemaatimize eşlik etti, Allah gani gani rahmet eylesin. Bu gece ki vaazımız ölüm hakkındaydı, ölüme hazırlık hakkındaydı. Yalan dünyanın oyununa, eğlencesine kanmamak üzere vaazımızı ederken merhum Selahattin abimizle birkaç kez göz göze geldik. İçimden şöyle geçirdim; ‘maşallah Selahattin abi ne kadar dikkatli vaaz dinliyor.’ Vaazımız bitti, namaza başladık. Namazımızın farzını kıldık, yatsı namazımızın son sünneti kılarken ikinci oturuşta cemaatte bir cemaatimiz, ‘bu abi kalp krizi geçiriyor’ diye seslendiğini duydum. Hemen geriye döndüm baktım ki Selahattin abi kalp krizi geçiriyor" dedi.

“Hepimiz etkilendik”
Cemaatin de çok etkilendiğini belirten Şentürk, “Hemen namazımızın selamını verdik müdahale etmeye çalıştık. Cemaatimiz çok etkilendi. Elimizden geldiğince onu hayata döndürmeye çalıştık. Kalp masajı yaptık. Bir ara nefes aldığını hissettik ve inşallah hayata dönecek. O anda sağlık ekipleri geldi şok uyguladılar. Hayata döndüğünü söylediler, buradan biz hastaneye yolcu ettiğimizde. ’Stabil durumu’ dediler. Ama aslında Selahattin abi camide ruhunu teslim etmişti. Biz bunu gördük ve etkilendik. Hepimiz etkilendik. Hala bu olayın şokunu yaşıyoruz ve güzelliğini yaşıyoruz. Bundan sonraki meslek hayatımda gururla anlatabileceğim ve güzel bir şekilde örnek verebileceğim olay meydana geldi" diye konuştu

“En güzel vaazı ‘o’ verdi”
Görev süresi boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Şentürk, “Benim bildiğim Ramazan ayında camide ölüm vakası. Allah cümlemize böyle ölümler nasip eylesin. Selahattin abi öyle bir vaaz etti ki, o kadar vaazlar ettik, o kadar kürsülere çıktık ama o Selahattin abinin vaazı kadar etkili vaaz ne yaptık, ne de duyduk. Gözümüzün önünde secdede namaz esnasında, mübarek günlerde öyle bir vefat Allahü Teala nasip eyledi ki o anda dedim ki ‘Ya Rabbi, bu ne güzel bir şey’ hepimize Rabbim böyle ölümler nasip etsin" şeklinde konuştu.

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