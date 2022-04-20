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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Belediyesi Bosna’da iftar verdi

İHA

Boyabat Belediyesi Bosna’da iftar verdi

Sinop Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve Belediye Meclis Üyeleri, Bosna Hersek'te iftar verdi.
Programa Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin yanı sıra Vogošca Şehri Belediye Başkanı ve birçok misafir katıldı. Bosna Hersek’in Türkiye’ye Aliya İzzetbegoviç’in emaneti olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Bugün Boyabat Belediyesi olarak meclis üyelerimizle birlikte Vogošca’da Bosnalı kardeşlerimizle gönül soframızı birleştirdik. Abat şehrimizin ismini, yüreğini sevgisini buraya taşıdık. Var olan bağımızı bu gibi faaliyetlerle güçlendirmek bizim için ayrı bir mutluluk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonlarımıza devam etmek istiyoruz. Ben tekrardan hayırlı ramazanlar diliyor, tüm Bosna’ya Boyabatlıların selamını iletiyorum” dedi.

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